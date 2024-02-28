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"Укрпочта" начала продавать лекарства: как и куда можно заказать

Фото: "Укрпочта" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

"Укрпочта" получила лицензию, которая позволит компании торговли лекарственными средствами. Это позволит доставлять медикаменты в самые отдаленные населенные пункты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.

Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" уже стартовал в Донецкой области, а также в приграничных районах Сумской области. Первый заказ был получен в городе Покровск Донецкой области.

Как считают в ведомстве, такой проект поможет решить три ключевые проблемы - доступ к аптекам, доступ к лекарствам и доступность лекарств в вопросе цены.

После успешного старта планируется расширение прифронтовых Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей. В перспективе – все населенные пункты страны.

Украинцы смогут заказывать лекарственные средства безрецептурной группы, а также по программе "Доступные лекарства".

Лекарственные средства будут отпускаться из аптечного заведения компании и доставляться потребителям в ближайшее отделение "Укрпочты".

Как оформить заказ:

Необходимо позвонить по телефону 0 800 300 545 . Для связи со специалистом следует следовать подсказкам в голосовом меню.

Заказ будет упакован и направлен по услуге "Укрпочта Экспресс". Доставка бесплатная.

Отследить отправку можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бота в мессенджерах. Для проверки правильности комплектации заказа предусмотрен осмотр при вручении посылки.

Лекарства в Украине

Напомним, в Украине начала работу первая мобильная аптека. Ее запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году. Ведомство обнародовало соответствующий список.

Также РБК-Украина писала о том, какое лекарство должно быть в аптечке у каждого украинца.

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