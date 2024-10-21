"Укрпочта" планирует поднять тарифы: что подорожает

"Укрпочта" планирует повысить тарифы на доставку писем и открыток по Украине на 13%. В последний раз тарифы повышали в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте НКЭК .

Проект постановления предусматривает утверждение Предельных цен (тарифов) на услуги почтовой связи по пересылке внутренних простых и регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек на 13,3% выше действующих.

Предлагается поднять тарифы на:

внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки, с 17 до 20,4 гривны с НДС,

внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки, отправителями и адресатами которых являются военнослужащие срочной службы - с 10,2 гривен 12,2 гривен с НДС,

внутренние регистрированные письма без объявленной ценности (рекомендованные) массой до 50 граммов и почтовые карточки с 6 до 40,8 гривен

Предельные цены (тарифы) на услуги почтовой связи по пересылке внутренних простых и регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек