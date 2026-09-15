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"Укрпошта" перевірить відправку підозри Кривоносу: що заявили у компанії

11:03 15.09.2026 Вт
2 хв
У компанії вивчать обставини відправлення
aimg Анастасія Никончук
Фото: гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський (Влад Нестеров РБК-Україна)

АТ "Укрпошта" почала з'ясовувати обставини надсилання підозри керівнику НАБУ Семену Кривоносу, про яку заявляв Руслан Кравченко. У компанії заявили, що подальші дії будуть здійснюватися відповідно до законодавства та встановлених процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Що з'ясовує "Укрпошта"

У компанії зазначили, що Кравченко заявляв про надсилання підозр 13 вересня. При цьому на опублікованих ним копіях чеків зазначено , що послуги були оплачені готівкою безпосередньо у відділенні.

За даними "Укрмайже", такий спосіб сплати відрізняється від передбаченого договором з Офісом генерального прокурора, а також вимог бюджетного законодавства.

Окремо в компанії звернули увагу на заяву Генеральної прокуратури, згідно з якою в рамках відповідного кримінального провадження нікому, зокрема керівнику антикорупційного органу, підозра у передбаченому законом порядку не вручалася. У відомстві також вказували на відсутність для цього правових підстав.

Що буде далі

Смілянський повідомив, що "Укрпошта" запросила необхідні офіційні роз'яснення та має намір перевірити оформлення спірних відправлень.

Їх подальше опрацювання буде здійснюватися з урахуванням законодавства, Правил надання послуг поштового зв'язку та внутрішніх процедур компанії.

В "Укрпошті" також наголосили, що мають дотримуватися таємниці листування, яке гарантується статтею 31 Конституції України та статтею 163 Кримінального кодексу України. Тому компанія заявила про намір враховувати ці вимоги при наданні інформації та коментарів щодо ситуації.

Нагадуємо, що директор НАБУ Семен Кривоніс офіційно не отримував підозри, про яку заявляв усунений з посади генпрокурор Руслан Кравченко. Внесені до ЄРДР відомості про відповідне процесуальне рішення вже скасовано.

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