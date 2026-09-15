RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Укрпочта" проверит отправку подозрения Кривоносу: что заявили в компании

11:03 15.09.2026 Вт
2 мин
В компании изучат обстоятельства отправки
aimg Анастасия Никончук
Фото: гендиректор "Укрпочты" Игор Смилянский (Влад Нестеров РБК-Украина)

АТ "Укрпочта" начала выяснять обстоятельства отправки подозрения руководителю НАБУ Семену Кривоносу, о которой заявлял Руслан Кравченко. В компании заявили, что дальнейшие действия будут осуществляться в соответствии с законодательством и установленными процедурами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

Что выясняет "Укрпочта"

В компании отметили, что Кравченко заявлял об отправке подозрений 13 сентября. При этом на опубликованных им копиях чеков указано, что услуги были оплачены наличными непосредственно в отделении.

По данным "Укрпочти", такой способ оплаты отличается от предусмотренного договором с Офисом генерального прокурора, а также требований бюджетного законодательства.

Отдельно в компании обратили внимание на заявление Генеральной прокуратуры, согласно которому в рамках соответствующего уголовного производства никому, в том числе руководителю антикоррупционного органа, подозрение в предусмотренном законом порядке не вручалось. В ведомстве также указывали на отсутствие для этого правовых оснований.

Что будет дальше

Смилянский сообщил, что "Укрпочта" запросила необходимые официальные разъяснения и намерена проверить оформление спорных отправлений.

Их дальнейшая обработка будет осуществляться с учетом законодательства, Правил предоставления услуг почтовой связи и внутренних процедур компании.

В "Укрпочте" также подчеркнули, что должны соблюдать тайну переписки, которая гарантируется статьей 31 Конституции Украины и статьей 163 Уголовного кодекса Украины. Поэтому компания заявила о намерении учитывать эти требования при предоставлении информации и комментариев по ситуации.

Напоминаем, что директор НАБУ Семен Кривонос официально не получал подозрения, о котором заявлял отстраненный от должности генпрокурор Руслан Кравченко. Внесенные в ЕРДР сведения о соответствующем процессуальном решении уже отменены.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Офис ГенпрокурораНАБУСАППавел КравченкоУкрпочта