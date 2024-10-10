"Укрпошта" передала у доставку більше 20 тисяч повісток: як це відбувається
"Укрпошта" зараз активно займається доставкою повісток військовозобов'язаним і вже передали більше 20 тисяч таких документів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського Українському Радіо.
Смілянський наголосив, що доставка повісток відбувається за тією ж схемою, що й доставка судових повісток, документів або штрафів за порушення правил дорожнього руху. Він також зазначив, що якість доставки залежить від точності наданих адрес у системах "Резерв+" та "Оберіг". За його словами, вже передано у доставку більше 20 тисяч таких документів і процес триває й сьогодні.
Увипадках, коли адреса знаходиться на тимчасово окупованих територіях, наприклад у Мелітополі, доставка поки що неможлива.
Він також зазначив, що у компанії контролюють доставку кожного такого документа, вони усі захищені та мають свої номери. Військовозобов’язані отримують повістки у конвертах, які захищають їхні дані.
Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрпошта" надсилає повістки у формі рекомендованих листів, які одержувач зобов'язаний отримати особисто під підпис. За словами Ігоря Смілянського, якщо адресат не забирає лист, йому залишають спеціальне повідомлення. Якщо після цього повістка залишається невитребуваною, вона повертається відправнику – Міністерству оборони України.
Повістки, які надсилає "Укрпошта", формуються в Реєстрі військовозобов'язаних, підписуються електронними підписами керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і містять унікальний QR-код.
Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку мобілізації, скоротивши терміни явки військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Відтепер для отримувачів повісток, надісланих поштою, встановлено нові строки: жителі обласних центрів мають з’явитися до ТЦК протягом 7 діб, з інших населених пунктів – протягом 10 діб. Раніше ці терміни складали 14 днів.
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