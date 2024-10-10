"Укрпошта" передала у доставку більше 20 тисяч повісток: як це відбувається

"Укрпошта" зараз активно займається доставкою повісток військовозобов'язаним і вже передали більше 20 тисяч таких документів.

Смілянський наголосив, що доставка повісток відбувається за тією ж схемою, що й доставка судових повісток, документів або штрафів за порушення правил дорожнього руху. Він також зазначив, що якість доставки залежить від точності наданих адрес у системах "Резерв+" та "Оберіг". За його словами, вже передано у доставку більше 20 тисяч таких документів і процес триває й сьогодні.

Увипадках, коли адреса знаходиться на тимчасово окупованих територіях, наприклад у Мелітополі, доставка поки що неможлива.

Він також зазначив, що у компанії контролюють доставку кожного такого документа, вони усі захищені та мають свої номери. Військовозобов’язані отримують повістки у конвертах, які захищають їхні дані.