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Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Україна, П'ятниця 04 жовтня 2024 13:18
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Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою Фото: до ТЦК потрібно прибути протягом  7-10 днів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Термін явки до ТЦК скоротили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 1 жовтня 2024 р. № 1134.

Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області", протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти діб.

Порядок поштою

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив низку постанов, якими затверджуються порядки мобілізації у зв'язку з тим, що 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію.

Основною є постанова від 16 травня 2024 року №560.

Зокрема, уряд визначив належні підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі вручення повістки або надсилання повістки поштою. По суті, ніякого підтвердження отримання повістки поштою не потрібно.

Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є:

  • день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
  • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
  • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.
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