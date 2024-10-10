"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток: как это происходит

"Укрпочта" сейчас активно занимается доставкой повесток военнообязанным и уже передали более 20 тысяч таких документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского Украинскому Радио .

Смелянский подчеркнул, что доставка повесток производится по той же схеме, что и доставка судебных повесток, документов или штрафов за нарушение правил дорожного движения. Он также отметил, что качество доставки зависит от точности предоставленных адресов в системах "Резерв+" и "Оберег". По его словам, уже передано в доставку более 20 тысяч таких документов, и процесс продолжается и сегодня.

В случаях, когда адрес находится на временно оккупированных территориях, например в Мелитополе, доставка пока невозможна.

Он также отметил, что в компании контролируют доставку каждого такого документа, они защищены и имеют свои номера. Военнообязанные получают повестки в конвертах, защищающих их данные.