"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток: как это происходит
"Укрпочта" сейчас активно занимается доставкой повесток военнообязанным и уже передали более 20 тысяч таких документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского Украинскому Радио.
Смелянский подчеркнул, что доставка повесток производится по той же схеме, что и доставка судебных повесток, документов или штрафов за нарушение правил дорожного движения. Он также отметил, что качество доставки зависит от точности предоставленных адресов в системах "Резерв+" и "Оберег". По его словам, уже передано в доставку более 20 тысяч таких документов, и процесс продолжается и сегодня.
В случаях, когда адрес находится на временно оккупированных территориях, например в Мелитополе, доставка пока невозможна.
Он также отметил, что в компании контролируют доставку каждого такого документа, они защищены и имеют свои номера. Военнообязанные получают повестки в конвертах, защищающих их данные.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрпочта" присылает повестки в форме заказных писем, которые получатель обязан получить лично под подпись. По словам Игоря Смилянского, если адресат не забирает письмо, ему оставляют специальное уведомление. Если после этого повестка остается неистребованной, она возвращается отправителю – Министерству обороны Украины.
Повестки, которые присылает "Укрпочта", формируются в Реестре военнообязанных, подписываются электронными подписями руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки и содержат уникальный QR-код.
Напомним, в октябре Кабинет министров Украины внес изменения в порядок мобилизации, сократив сроки явки военнообязанных в территориальные центры комплектования (ТЦК). Теперь для получателей повесток, отправленных по почте, установлены новые сроки: жители областных центров должны явиться в ТЦК в течение 7 суток, из других населенных пунктов – в течение 10 суток. Раньше эти сроки составляли 14 дней.
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