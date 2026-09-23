"Укрпошта" оновила правила роботи відділень через повітряні тривоги: інструкція для клієнтів

Кого обслуговуватимуть поза чергою

Відтепер приймання посилок матиме перший пріоритет, а їх видача - другий. Це означає, що клієнти з посилками зможуть обслуговуватися поза загальною чергою.

Фінансові послуги, зокрема виплата пенсій та проведення платежів, надаватимуть за загальним принципом. Як пояснив гендиректор, такі операції можна виконати після завершення тривоги того самого дня, оскільки сервери "Укрпошти" захищені.

Як працюватиме "Експрес-вікно"

Смілянський навів приклад доставки з Києва до Одеси. Щоб посилка прибула в Одесу наступного дня, її потрібно відправити з Києва максимум до 22:00. До цього її мають забрати з відділення, довезти до сортувального центру, відсортувати та завантажити в автомобіль.

Тому якщо клієнт стоїть у черзі о 15:55, а о 16:00 оголошують повітряну тривогу, яка триває до 18:00, посилка, прийнята після відновлення роботи відділення, може поїхати лише наступного дня. Якщо ж її встигли прийняти до оголошення тривоги, вона продовжить рух за графіком.

Навіщо "Укрпошта" змінює правила

В "Укрпошті" пояснюють, що хочуть скоротити час, протягом якого відправлення перебувають у відділеннях, особливо під час обстрілів.

За словами Смілянського, компанія повністю відшкодовує клієнтам вартість посилок у разі їхньої втрати через обстріли. Водночас гроші не завжди можуть замінити вміст відправлення, особливо якщо йдеться про особисті речі.

Де діятимуть нові правила

З 23 вересня понад 90% міських відділень, які мають більше одного операційного вікна, переходять на новий порядок обслуговування. У "Експрес-вікні" пріоритет надаватимуть операціям із посилками.

Директор "Укрпошти" зазначає, що новий порядок запроваджують через постійні повітряні тривоги, які можуть скорочувати час роботи відділень. Головна мета - встигнути прийняти посилку та відправити її далі до того, як через тривогу відділення доведеться закрити.

Водночас правила роботи відділень під час "жовтої" та "червоної" повітряної тривоги поки не змінюються.

Компанія також планує запустити станції самообслуговування та збільшити кількість поштоматів.