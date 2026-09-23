"Укрпочта" обновила правила работы отделений из-за воздушных тревог: инструкция для клиентов

"Укрпочта" с сегодняшнего дня, 23 сентября, изменила правила работы отделений в городах. Теперь выдавать и принимать посылки будут вне очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.
Теперь прием посылок будет иметь первый приоритет, а их выдача - второй. Это означает, что клиенты с посылками смогут обслуживаться вне общей очереди.
Финансовые услуги, в частности выплата пенсий и проведение платежей, будут предоставляться по общему принципу. Как пояснил гендиректор, такие операции можно выполнить после завершения тревоги в тот же день, поскольку серверы "Укрпочты" защищены.
Смилянский привел пример доставки из Киева в Одессу. Чтобы посылка прибыла в Одессу на следующий день ее нужно отправить из Киева максимум до 22:00. До этого ее должны забрать из отделения, довезти в сортировочный центр, отсортировать и загрузить в автомобиль.
Поэтому если клиент стоит в очереди в 15:55, а в 16:00 объявляют продолжающуюся до 18:00 воздушную тревогу, посылка, принятая после возобновления работы отделения, может поехать только на следующий день. Если же ее успели принять до оглашения тревоги, она продолжит движение по графику.
В "Укрпочте" объясняют, что хотят сократить время, в течение которого отправления находятся в отделениях, особенно во время обстрелов.
По словам Смилянского, компания полностью возмещает клиентам стоимость посылок в случае их потери из-за обстрелов. В то же время, деньги не всегда могут заменить содержимое отправления, особенно если речь идет о личных вещах.
С 23 сентября более 90% городских отделений, имеющих более одного операционного окна, переходят на новый порядок обслуживания. В " Экспресс-окне" приоритет будут придавать операциям с посылками.
Директор "Укрпочты" отмечает, что новый порядок вводят из-за постоянных воздушных тревог, которые могут сокращать время работы отделений. Главная цель - успеть принять посылку и отправить ее дальше до того, как из-за тревоги отделению придется закрыть.
В то же время, правила работы отделений во время "желтой" и "красной" воздушной тревоги пока не меняются.
Компания также планирует запустить станции самообслуживания и увеличить количество почтоматов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрпочта" пока не меняет графики работы своих отделений из-за новых правил разделения воздушных тревог. Почтовые, финансовые и социальные услуги предоставляются в обычном режиме, а при угрозе работников и клиентов призывают переходить в укрытие.