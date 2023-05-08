"Укрпошта" оновила одну з важливих послуг

"Укрпошта" оновила сервіс переадресації відправлень. Послуга доступна для відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта Документи" та коштує 50 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу "Укрпошти".

Послуга оплачуються під час отримання відправлення у відділенні кінцевої доставки посилки. "В майбутньому буде допрацьована опція оплати вартості переадресації онлайн на сайті Укрпошти, і тоді це може робити не лише одержувач, але і відправник", - зазначили в прес-службі.

Подати заяву на переадресацію можна на сайті "Укрпошти" в розділі Послуги/Переадресація відправлення

Для подання заяви необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.