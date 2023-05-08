"Укрпошта" оновила одну з важливих послуг

"Укрпошта" оновила сервіс переадресації відправлень. Послуга доступна для відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта Документи" та коштує 50 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу "Укрпошти".
Послуга оплачуються під час отримання відправлення у відділенні кінцевої доставки посилки. "В майбутньому буде допрацьована опція оплати вартості переадресації онлайн на сайті Укрпошти, і тоді це може робити не лише одержувач, але і відправник", - зазначили в прес-службі.
Подати заяву на переадресацію можна на сайті "Укрпошти" в розділі Послуги/Переадресація відправлення
Для подання заяви необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.
Нагадаємо, оператор поштового зв’язку "Нова пошта" зробила безкоштовною послугу переадресації в межах міста. Раніше за це доводилося платити майже стільки ж, як і за доставку з іншого міста.
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