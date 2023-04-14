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"Нова пошта" зробила безкоштовною одну з послуг

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Україна, П'ятниця 14 квітня 2023 13:27
"Нова пошта" зробила безкоштовною одну з послуг Фото: "Нова пошта" скасувала плату за переадресацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оператор поштового зв’язку "Нова пошта" зробила безкоштовною послугу переадресації в межах міста. Раніше за це доводилося платити майже стільки ж, як і за доставку з іншого міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даним прес-служби, послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет.

Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:

  • - з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
  • - з адреси на адресу;
  • - з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром - 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.

Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі "Трекінг" або у відділенні.

Нагадаємо, "Нова пошта" суттєво підняла тарифи на доставку з 1 січня 2023 року.

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