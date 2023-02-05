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"Укрпошта" обміняла перший мільйон LED-ламп за програмою ЄС

Фото: LED-лампи призначені для значної економії електроенергії (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Українці за тиждень обміняли перший мільйон ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національного поштового оператора "Укрпошта".

Програма стартувала в обласних центрах та великих містах України, куди були доставлені перші 4 млн ламп.

"Укрпошта" зазначила, що найактивніше обмінювали лампи у Києві, Дніпрі та Харкові. Лише за тиждень кияни обміняли понад 162 000 ламп, дніпряни - понад 88 000, харків'яни - 80 000, а львів’яни - 69 000.

"Статистика, яку ми бачимо, - це переважно люди, які прийшли до відділень "Укрпошти" без попередньої реєстрації. Звичайно, за тиждень бажаючих обміняти лампи зголосилося більше: ті, хто зареєструвався в Дії, тільки з середи почали отримувати підтвердження на обмін, дехто вже встиг прийти у відділення, а дехто отримає лампи на наступному тижні", - прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Крім того, як зазначив Смілянський, до кінця лютого завдяки пересувним відділенням "Укрпошти" лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні.

Днями РБК-Україна повідомляло, що з понеділка, 6 лютого, обміняти лампи можна буде у відділеннях "Укрпошти" в усіх районних центрах.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (56%) планують скористатися можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на більш економічні LED-лампи. Водночас 4,5% не стали б замінювати навіть безкоштовно, 7% не визначилися.

Крім того, ми писали, як подати заявку на обмін лампочок через "Дію".

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