"Укрпочта" обменяла первый миллион LED-ламп по программе ЕС

Программа стартовала в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 млн ламп.

"Укрпочта" отметила, что активнее всего обменивали лампы в Киеве, Днепре и Харькове. Только за неделю киевляне обменяли более 162 000 ламп, днепряне - более 88 000, харьковчане - 80 000, а львовяне - 69 000.

"Статистика, которую мы видим, - это преимущественно люди, которые пришли в отделения "Укрпочты" без предварительной регистрации. Конечно, за неделю желающих обменять лампы вызвалось больше: зарегистрировавшиеся в Дії только со среды начали получать подтверждение на обмен, некоторые уже успели прийти в отделение, а кое-кто получит лампы на следующей неделе", - прокомментировал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Кроме того, как отметил Смелянский, до конца февраля благодаря передвижным отделениям "Укрпочты" лампы должны поступить и в самые маленькие деревни по всей стране.