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"Укрпочта" обменяла первый миллион LED-ламп по программе ЕС

Фото: LED-лампы предназначены для значительной экономии электроэнергии (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Украинцы за неделю обменяли первый миллион ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национального почтового оператора "Укрпочта".

Программа стартовала в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 млн ламп.

"Укрпочта" отметила, что активнее всего обменивали лампы в Киеве, Днепре и Харькове. Только за неделю киевляне обменяли более 162 000 ламп, днепряне - более 88 000, харьковчане - 80 000, а львовяне - 69 000.

"Статистика, которую мы видим, - это преимущественно люди, которые пришли в отделения "Укрпочты" без предварительной регистрации. Конечно, за неделю желающих обменять лампы вызвалось больше: зарегистрировавшиеся в Дії только со среды начали получать подтверждение на обмен, некоторые уже успели прийти в отделение, а кое-кто получит лампы на следующей неделе", - прокомментировал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Кроме того, как отметил Смелянский, до конца февраля благодаря передвижным отделениям "Укрпочты" лампы должны поступить и в самые маленькие деревни по всей стране.

На днях РБК-Украина сообщало, что с понедельника, 6 февраля, обменять лампы можно будет в отделениях "Укрпочты" во всех районных центрах.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (56%) планируют воспользоваться возможностью бесплатно заменить лампы накаливания на более экономичные LED-лампы. В то же время, 4,5% не стали бы заменять даже бесплатно, 7% не определились.

Кроме того, мы писали, как подать заявку на обмен лампочек через "Дію".

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