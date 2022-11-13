"Укрпошта" готується відкрити перші відділення в Херсоні: подробиці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в ефірі телемарафону.

За словами Смілянського, "Укрпошта" готується до базування в Херсоні, а вже після нього намагатиметься покривати усю звільнену частину, яка поруч з Миколаївською областю й далі.

"Ми готуємось, вчора вже вантажили Starlink, отримали генератори, розуміємо, що певний час, скоріш 3-4 тижні будемо працювати в такому режимі, бо зв'язок та світло будуть проблематичними. Чекаємо дозволу від ДСНС, бо, на жаль, росіяни позалишали вибухонебезпечні предмети. Тому почнемо десь з 5-7 відділень в самому Херсоні, зараз триває розмінування, а надалі плануємо підняти усю мережу", - додав гендиректор "Укрпошти".