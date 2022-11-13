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"Укрпочта" готовится открыть первые отделения в Херсоне: подробности

Фото: "Укрпочта" готовится открыть первые отделения в Херсоне: подробности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрпочта" планирует вернуть отделения в Херсон. Планируется начать с 5-7 отделений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского в эфире телемарафона.

По словам Смелянского, "Укрпочта" готовится к базированию в Херсоне, а уже после него будет пытаться покрывать всю освободившуюся часть, которая рядом с Николаевской областью и дальше.

"Мы готовимся, вчера уже грузили Starlink, получили генераторы, понимаем, что определенное время, скорее, 3-4 недели будем работать в таком режиме, потому что связь и свет будут проблематичными. Ждем разрешения от ГСЧС, потому что, к сожалению, россияне оставили взрывоопасные предметы. Поэтому начнем где-то с 5-7 отделений в самом Херсоне, сейчас идет разминирование, а в дальнейшем планируем поднять всю сеть", - добавил гендиректор "Укрпочты".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области за последние дни.

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