"Укрпочта" готовится открыть первые отделения в Херсоне: подробности

По словам Смелянского, "Укрпочта" готовится к базированию в Херсоне, а уже после него будет пытаться покрывать всю освободившуюся часть, которая рядом с Николаевской областью и дальше.

"Мы готовимся, вчера уже грузили Starlink, получили генераторы, понимаем, что определенное время, скорее, 3-4 недели будем работать в таком режиме, потому что связь и свет будут проблематичными. Ждем разрешения от ГСЧС, потому что, к сожалению, россияне оставили взрывоопасные предметы. Поэтому начнем где-то с 5-7 отделений в самом Херсоне, сейчас идет разминирование, а в дальнейшем планируем поднять всю сеть", - добавил гендиректор "Укрпочты".