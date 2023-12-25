"Укрпошта" не доставила платіжку за газ: "Нафтогаз" пояснив як отримати рахунок

Українцям платіжки за спожитий газ надходять "Укрпоштою". Однак періодично вони губляться, і не знаходять адресата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".
За даними газопостачальної компанії відповіли, клієнти можуть самостійно сформувати рахунок для його оплати. Це можна зробити через особистий кабінет або чат-боти у GASUA у Viber чи Telegram.
У випадку, якщо для клієнта важливий саме паперовий рахунок, то його можна самостійно роздрукувати в терміналах EasyPay.
Як роздрукувати платіжку:
Раніше повідомлялося, що користувачі мобільних програм Приват24 можуть отримувати повідомлення, в яких дублюються платежі за газ. Що робити у такому разі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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