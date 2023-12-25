"Укрпошта" не доставила платіжку за газ: "Нафтогаз" пояснив як отримати рахунок

За даними газопостачальної компанії відповіли, клієнти можуть самостійно сформувати рахунок для його оплати. Це можна зробити через особистий кабінет або чат-боти у GASUA у Viber чи Telegram.

У випадку, якщо для клієнта важливий саме паперовий рахунок, то його можна самостійно роздрукувати в терміналах EasyPay.

Як роздрукувати платіжку:

знайдіть термінал EasyPay та у верхній частині екрана, у рядку пошуку введіть "Нафтогаз" та виберіть послугу "Нафтогаз" (рахунок на оплату);

введіть номер особового рахунку та прізвище клієнта;

система виведе на екран деталі за вказаним рахунком. Для отримання паперової версії платіжки натисніть "Друк" і заберіть рахунок під екраном термінала.

Раніше повідомлялося, що користувачі мобільних програм Приват24 можуть отримувати повідомлення, в яких дублюються платежі за газ. Що робити у такому разі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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