"Укрпочта" не доставила платежку за газ: "Нафтогаз" объяснил как получить счет

По данным газоснабжающей компании, клиенты могут самостоятельно сформировать счет для его оплаты. Это можно сделать через личный кабинет или чат-боты в GASUA в Viber или Telegram.

В случае, если для клиента важен бумажный счет, то его можно самостоятельно распечатать в терминалах EasyPay.

Как распечатать платежку:

найдите терминал EasyPay и в верхней части экрана, в строке поиска введите "Нефтегаз" и выберите услугу "Нефтегаз" (счет на оплату);

введите номер лицевого счета и фамилию клиента;

система выведет на экран детали по указанному счету. Для получения бумажной версии платежа нажмите "Печать" и заберите счет под экраном терминала.

Ранее сообщалось, что пользователи мобильных программ Приват24 могут получать уведомления, в которых дублируются платежи за газ. Что делать в таком случае -читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.