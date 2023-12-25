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"Укрпочта" не доставила платежку за газ: "Нафтогаз" объяснил как получить счет

Фото: коммунальные платежки (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцам платежки за потребленный газ поступают по "Укрпочте". Однако периодически они теряются, и не находят адресата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нефтегаз".

По данным газоснабжающей компании, клиенты могут самостоятельно сформировать счет для его оплаты. Это можно сделать через личный кабинет или чат-боты в GASUA в Viber или Telegram.

В случае, если для клиента важен бумажный счет, то его можно самостоятельно распечатать в терминалах EasyPay.

Как распечатать платежку:

  • найдите терминал EasyPay и в верхней части экрана, в строке поиска введите "Нефтегаз" и выберите услугу "Нефтегаз" (счет на оплату);
  • введите номер лицевого счета и фамилию клиента;
  • система выведет на экран детали по указанному счету. Для получения бумажной версии платежа нажмите "Печать" и заберите счет под экраном терминала.

Ранее сообщалось, что пользователи мобильных программ Приват24 могут получать уведомления, в которых дублируются платежи за газ. Что делать в таком случае -читайте в материале РБК-Украина.

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