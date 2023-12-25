"Укрпочта" не доставила платежку за газ: "Нафтогаз" объяснил как получить счет

Украинцам платежки за потребленный газ поступают по "Укрпочте". Однако периодически они теряются, и не находят адресата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нефтегаз".
По данным газоснабжающей компании, клиенты могут самостоятельно сформировать счет для его оплаты. Это можно сделать через личный кабинет или чат-боты в GASUA в Viber или Telegram.
В случае, если для клиента важен бумажный счет, то его можно самостоятельно распечатать в терминалах EasyPay.
Как распечатать платежку:
Ранее сообщалось, что пользователи мобильных программ Приват24 могут получать уведомления, в которых дублируются платежи за газ. Что делать в таком случае -читайте в материале РБК-Украина.
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