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В "Укрпошті" уточнили, скільки відділень почнуть роботу без вихідних з листопада

Україна, П'ятниця 30 жовтня 2020 17:33
В "Укрпошті" уточнили, скільки відділень почнуть роботу без вихідних з листопада
Фото: Укрпошта (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

З 1 листопада 200 відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних через високого сезону. А з 1 грудня ще 50 відділень почнуть роботу в такому режимі.

Про це повідомляє прес-служба компанії на своїй сторінці в Facebook.

У компанії звертають увагу, що до "чорної п'ятниці", новорічних та різдвяних свят обсяги відправлень національного поштового оператора значно зростають.

"Укрпошта" збільшує кількість робочих днів у найбільш завантажених відділеннях по всій Україні на час "високого" сезону... З 1 листопада без вихідних почнуть працювати 200 відділень "Укрпошти", а з 1 грудня - ще 50 поштових офісів, більшість з яких розташовані в обласних центрах і великих містах України", - зазначено в повідомленні.

Очікується, що це не тільки зменшить кількість одночасно присутніх відвідувачів у приміщеннях поштових офісів, але і дозволить більш ефективно розподілити навантаження серед працівників.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів повідомили, що з 1 листопада 250 найбільш завантажених відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних.

Як писало РБК-Україна, з 9 жовтня українці в відділеннях "Укрпошти" можуть використовувати додаток "Дія" для пред'явлення електронних версій своїх документів при отриманні посилок. Пред'явлення можливе у всіх комп'ютеризованих відділеннях.

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