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"Укрпочта" запустила новую услугу: что известно

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 15:54
"Укрпочта" запустила новую услугу: что известно Фото: "Укрпочта" запустила новую услугу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрпочта" с 1 февраля запустила новую услугу. Клиенты могут оплатить отправку посылок онлайн на сайте компании в "Личном кабинете".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Услуга будет полезна прежде всего тем, кто отправляет несколько отправлений за раз: оформив отправку и оплатив онлайн, остается всего лишь отнести посылки в отделение и указать номер ШКИ (штрихкодовый идентификатор)", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что новая услуга существенно сократит время при оформлении отправлений в отделении. Кроме того, в этом случае для клиентов предусмотрены скидки:

  • для внутренних отправлений - 5%;
  • для международных - от 3 до 15%.

Услуга распространяется на следующие внутренние и международные отправления:

  • "Укрпочта Стандарт";
  • "Укрпочта Экспресс";
  • "Мелкий пакет рекомендованный";
  • "Посылка";
  • EMS.

Оплата за отправку онлайн взимается в два этапа. Сначала на карточном счете клиента блокируется стоимость пересылки. Затем в отделении, при передаче посылки в отделении, происходит списание средств, а в "Личном кабинете" статус "предварительная оплата" меняется на "оплачен".

Напомним, в Дарницком районе Киева бывшей сотруднице одного из отделений "Укрпочты" сообщили о подозрении в краже почтовых марок на 800 000 гривен.

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