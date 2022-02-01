"Укрпочта" запустила новую услугу: что известно

"Укрпочта" с 1 февраля запустила новую услугу. Клиенты могут оплатить отправку посылок онлайн на сайте компании в "Личном кабинете".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты" .

"Услуга будет полезна прежде всего тем, кто отправляет несколько отправлений за раз: оформив отправку и оплатив онлайн, остается всего лишь отнести посылки в отделение и указать номер ШКИ (штрихкодовый идентификатор)", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что новая услуга существенно сократит время при оформлении отправлений в отделении. Кроме того, в этом случае для клиентов предусмотрены скидки:

для внутренних отправлений - 5%;

для международных - от 3 до 15%.

Услуга распространяется на следующие внутренние и международные отправления:

"Укрпочта Стандарт";

"Укрпочта Экспресс";

"Мелкий пакет рекомендованный";

"Посылка";

EMS.

Оплата за отправку онлайн взимается в два этапа. Сначала на карточном счете клиента блокируется стоимость пересылки. Затем в отделении, при передаче посылки в отделении, происходит списание средств, а в "Личном кабинете" статус "предварительная оплата" меняется на "оплачен".