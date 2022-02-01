"Укрпошта" запустила нову послугу: що відомо
"Укрпошта" з 1 лютого запустила нову послугу. Клієнти можуть оплатити відправку посилок онлайн на сайті компанії в "Особистому кабінеті".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".
"Послуга буде корисна насамперед тим, хто відправляє кілька відправлень за раз: оформивши відправку і сплативши онлайн, залишається всього лише віднести посилки у відділення і вказати номер ШКІ (штрихкодовий ідентифікатор)", - йдеться в заяві компанії.
Відзначається, що нова послуга істотно скоротить час при оформленні відправлень у відділенні. Крім того, в цьому випадку для клієнтів передбачені знижки:
- для внутрішніх відправлень-5%;
- для міжнародних - від 3 до 15%.
Послуга поширюється на наступні внутрішні та міжнародні відправлення:
- "Укрпошта Стандарт";
- "Укрпошта Експрес";
- "Дрібний пакет рекомендований";
- "Посилка";
- EMS.
Оплата за відправку онлайн стягується в два етапи. Спочатку на картковому рахунку клієнта блокується вартість пересилання. Потім у відділенні, при передачі посилки у відділенні, відбувається списання коштів, а в" Особистому кабінеті "статус" попередня оплата "змінюється на"оплачений".
Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва колишній співробітниці одного з відділень "Укрпошти" повідомили про підозру у крадіжці поштових марок на 800 000 гривень.