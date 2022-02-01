"Укрпошта" запустила нову послугу: що відомо

"Укрпошта" з 1 лютого запустила нову послугу. Клієнти можуть оплатити відправку посилок онлайн на сайті компанії в "Особистому кабінеті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти" .

"Послуга буде корисна насамперед тим, хто відправляє кілька відправлень за раз: оформивши відправку і сплативши онлайн, залишається всього лише віднести посилки у відділення і вказати номер ШКІ (штрихкодовий ідентифікатор)", - йдеться в заяві компанії.

Відзначається, що нова послуга істотно скоротить час при оформленні відправлень у відділенні. Крім того, в цьому випадку для клієнтів передбачені знижки:

для внутрішніх відправлень-5%;

для міжнародних - від 3 до 15%.

Послуга поширюється на наступні внутрішні та міжнародні відправлення:

"Укрпошта Стандарт";

"Укрпошта Експрес";

"Дрібний пакет рекомендований";

"Посилка";

EMS.

Оплата за відправку онлайн стягується в два етапи. Спочатку на картковому рахунку клієнта блокується вартість пересилання. Потім у відділенні, при передачі посилки у відділенні, відбувається списання коштів, а в" Особистому кабінеті "статус" попередня оплата "змінюється на"оплачений".