ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Укрпочта" закупит газ по формуле "Дюссельдорф+"

Новина українською →
Киев, Среда 25 августа 2021 12:53
"Укрпочта" закупит газ по формуле "Дюссельдорф+" Фото: "Укрпочта" закупит газ по формуле "Дюссельдорф+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Госпредприятие "Укрпочта" объявило тендер на закупку 4 млн куб. м природного газа по формуле с привязкой к ценам на немецком хабе NCG (Дюссельдорф, Германия) плюс расходы на доставку в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные тендерной документации на сайте ProZorro.

Формула "Дюссельдорф+" будет применяться для пересчета цены в случае резкого (более чем на 3%) удорожания или удешевление природного газа на европейских хабах.

Согласно тендерной документации, газ должен поставляться до мая 2022 года включительно.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских хабах ранее использовался для расчета стоимости природного газа для населения - формула "Амстердам+".

С 1 августа 2020 года с отменой ПСО, НАК "Нафтогаз Украины" по решению правительства в качестве поставщика «последней надежды» должен продавать населению газ по цене хаб в Германии плюс стоимость доставки в Украину.

Идентичная формула "Роттердам+" в 2016-2019 гг. действовала для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для небытовых потребителей выросла.

С мая 2021 года цены на бензин и дизтопливо на АЗС также устанавливаются по формуле аналогичной к "Роттердам+".

Также с февраля 2019 года "Укрзализныця" закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам плюс доставка в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпочта
NEWS
В Украине 727 новых случаев коронавируса
В Украине 727 новых случаев коронавируса
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий