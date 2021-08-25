"Укрпочта" закупит газ по формуле "Дюссельдорф+"

Госпредприятие "Укрпочта" объявило тендер на закупку 4 млн куб. м природного газа по формуле с привязкой к ценам на немецком хабе NCG (Дюссельдорф, Германия) плюс расходы на доставку в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные тендерной документации на сайте ProZorro.

Формула "Дюссельдорф+" будет применяться для пересчета цены в случае резкого (более чем на 3%) удорожания или удешевление природного газа на европейских хабах.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских хабах ранее использовался для расчета стоимости природного газа для населения - формула "Амстердам+".

С 1 августа 2020 года с отменой ПСО, НАК "Нафтогаз Украины" по решению правительства в качестве поставщика «последней надежды» должен продавать населению газ по цене хаб в Германии плюс стоимость доставки в Украину.

Идентичная формула "Роттердам+" в 2016-2019 гг. действовала для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для небытовых потребителей выросла.

С мая 2021 года цены на бензин и дизтопливо на АЗС также устанавливаются по формуле аналогичной к "Роттердам+".

Также с февраля 2019 года "Укрзализныця" закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам плюс доставка в Украину.