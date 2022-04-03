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"Укрпочта" возобновляет прием посылок в Сумах: названо дату

Новина українською →
Сумы, Воскресенье 03 апреля 2022 09:33
"Укрпочта" возобновляет прием посылок в Сумах: названо дату Фото: "Укрпочта" возобновляет прием посылок в Сумах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Сумах "Укрпочта" начнет принимать посылки для отправления уже завтра, 4 марта. Сегодня же компания уже начнет выдавать посылки, которые не смогли получить клиенты из-за начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

"Сегодня "Укрпочта" начинает доставлять и выдавать посылки, которые не доехали до наших клиентов с 24 февраля во всех отделениях города. Штраф за задержку обязательно скачаем из России. А с 4 апреля мы начинаем принимать посылки в трех отделениях для отправки по украине и за границу", - заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Так, для отправки посылок в Сумах будут работать отделения по адресу:

  • 40003 Привокзальная 5,
  • 40030 ул. Набережная р. Стрелка,
  • 40035 ул. Ивана Сирко 7/2.

Напомним, недавно РБК-Украина публиковало карту и график отделений почт, которые работают на данный момент в стране.

Ранее стало известно, что Укрпочта договорилась об отмене комиссии для продавцов из Украины с глобальными маркетплейсами.

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Укрпочта Сумы
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