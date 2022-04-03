"Укрпочта" возобновляет прием посылок в Сумах: названо дату

В Сумах "Укрпочта" начнет принимать посылки для отправления уже завтра, 4 марта. Сегодня же компания уже начнет выдавать посылки, которые не смогли получить клиенты из-за начала войны.

"Сегодня "Укрпочта" начинает доставлять и выдавать посылки, которые не доехали до наших клиентов с 24 февраля во всех отделениях города. Штраф за задержку обязательно скачаем из России. А с 4 апреля мы начинаем принимать посылки в трех отделениях для отправки по украине и за границу", - заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Так, для отправки посылок в Сумах будут работать отделения по адресу:

40003 Привокзальная 5,

40030 ул. Набережная р. Стрелка,

40035 ул. Ивана Сирко 7/2.

Напомним, недавно РБК-Украина публиковало карту и график отделений почт, которые работают на данный момент в стране.

Ранее стало известно, что Укрпочта договорилась об отмене комиссии для продавцов из Украины с глобальными маркетплейсами.