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"Укрпошта" відновлює приймання посилок в Сумах: названо дату

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Суми, Неділя 03 квітня 2022 09:33
"Укрпошта" відновлює приймання посилок в Сумах: названо дату Фото: "Укрпошта" відновлює приймання посилок в Сумах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Сумах "Укрпошта" почне приймати посилки для відправлення вже від завтра, 4 березня. Сьогодні ж компанія вже розпочне видавати посилки, які не змогли отримати клієнти через початок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської міської ради.

"Сьогодні "Укрпошта" починає доставляти та видавати посилки, які не доїхали до наших клієнтів із 24 лютого у всіх відділеннях міста. Штраф за затримку обов'язково скачаємо з Росії. А з 4 квітня ми починаємо приймати посилки у трьох відділеннях для відправки Україною і за кордон", - заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Так, для відправлення посилок у Сумах працюватимуть відділення за адресою:

  • 40003 Привокзальна 5,
  • 40030 вул. Набережна р. Стрілка,
  • 40035 вул. Івана Сірка 7/2.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна публікувало карту та графік відділень пошт, які працюють на даний момент в країні.

Раніше стало відомо, що Укрпошта домовилася про відміну комісії для продавців з України з глобальними маркетплейсами.

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Укрпошта Суми
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