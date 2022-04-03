"Укрпошта" відновлює приймання посилок в Сумах: названо дату

У Сумах "Укрпошта" почне приймати посилки для відправлення вже від завтра, 4 березня. Сьогодні ж компанія вже розпочне видавати посилки, які не змогли отримати клієнти через початок війни.

"Сьогодні "Укрпошта" починає доставляти та видавати посилки, які не доїхали до наших клієнтів із 24 лютого у всіх відділеннях міста. Штраф за затримку обов'язково скачаємо з Росії. А з 4 квітня ми починаємо приймати посилки у трьох відділеннях для відправки Україною і за кордон", - заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Так, для відправлення посилок у Сумах працюватимуть відділення за адресою:

40003 Привокзальна 5,

40030 вул. Набережна р. Стрілка,

40035 вул. Івана Сірка 7/2.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна публікувало карту та графік відділень пошт, які працюють на даний момент в країні.

Раніше стало відомо, що Укрпошта домовилася про відміну комісії для продавців з України з глобальними маркетплейсами.