Укрпочта возобновила международную доставку в более чем 30 стран мира

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о возобновлении Укрпочтой доставки посылок в более чем в 30 стран мира. Также уже был отправлен первый за время войны грузовой рейс на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.

Международная доставка от национального почтового оператора Укрпочта осуществляется в более чем 30 стран транзитом через Польшу и дальше отправляется международными авиалиниями.

"Вся информация об отправке товаров за границу доступна по ссылке: bit.ly/exportnews", - говорится в публикации.

Глава Мининфраструктуры отметил, что на днях отправился первый за 2 недели полномасштабного российского вторжения грузовой рейс в США в партнерстве с Windrose с посылками украинских предпринимателей на экспорт по маршруту Варшава - Нью-Йорк.

"В обратном направлении из Штатов в нашу страну прибыла гуманитарная помощь. Эти рейсы будут регулярными. Следующий - 15 марта", - сообщил Кубраков.