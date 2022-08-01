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"Укрпочта" перестала работать на оккупированных территориях: что изменилось

Фото: "Укрпочта" перестала работать на оккупированных территориях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

"Укрпочта" с понедельника, 1 августа, прекратила свою работу на оккупированных россиянами территориях. Теперь часть украинцев не сможет воспользоваться рядом услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского в Telegram.

"До вчера, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности, в Запорожье, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты. Но делать это больше нет возможности", - рассказал Смелянский.

По его словам, сотрудники компании каждый день находились под угрозой ограбления со стороны военных русской армии, подкрепленной “лучшими” бойцами так называемых "Л/ДНР".

"Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" обычным для них шантажом. По-другому они не умеют", - объяснил решение о прекращении работы на оккупированных территориях гендиректор "Укрпочты".

Напомним, ранее стало известно, что 30 июня херсонская дирекция "Укрпочты" прекратила деятельность на оккупированных территориях.

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