"Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики работы на новогодние праздники

Два крупнейших оператора почтовой связи Украины - "Укрпочта" и "Новая почта" - обнародовали графики работы во время рождественско-новогодних праздников. Выходными будут 1 и 7 января.
Об этом сообщается на сайтах "Укрпочты" и "Новой почты".
В частности, 1 и 7 января будут работать только дежурные отделения "Укрпочты".
Отделение и курьерская доставка компании "Новая почта" будут работать по следующему графику:
При этом 8 января и в остальные межпраздничные дни "Новая почта" работает в обычном режиме.
Во время усиленного карантина 8 - 24 января почтовые операторы работают по обычному графику.
Напомним, во время "высокого" сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 отделений "Укрпочты" будут работать без выходных.
Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению.