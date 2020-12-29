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"Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики работы на новогодние праздники

Киев, Вторник 29 декабря 2020 11:22
"Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики работы на новогодние праздники
Фото: почта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Два крупнейших оператора почтовой связи Украины - "Укрпочта" и "Новая почта" - обнародовали графики работы во время рождественско-новогодних праздников. Выходными будут 1 и 7 января.

Об этом сообщается на сайтах "Укрпочты" и "Новой почты".

В частности, 1 и 7 января будут работать только дежурные отделения "Укрпочты".

Отделение и курьерская доставка компании "Новая почта" будут работать по следующему графику:

  • 31 декабря - отделения и адресная доставка работают по сокращенному графику работы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения),
  • 1 и 7 января - отделения и адресная доставка не будут работать.

При этом 8 января и в остальные межпраздничные дни "Новая почта" работает в обычном режиме.

Во время усиленного карантина 8 - 24 января почтовые операторы работают по обычному графику.

Напомним, во время "высокого" сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 отделений "Укрпочты" будут работать без выходных.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению.

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