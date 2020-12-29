ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Укрпошта" та "Нова пошта" оприлюднили графіки роботи на новорічні свята

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 11:22
"Укрпошта" та "Нова пошта" оприлюднили графіки роботи на новорічні свята
Фото: пошта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Два найбільших оператори поштового зв’язку України - "Укрпошта" та "Нова пошта" - оприлюднили графіки роботи під час різдвяно-новорічних свят. Вихідними будуть 1 та 7 січня.

Про це повідомляється на сайтах "Укрпошти" та "Нової пошти".

Зокрема, 1 та 7 січня працюватимуть тільки чергові відділення "Укрпошти".

Відділення та кур’єрська доставка компанії "Нова пошта" працюватимуть за наступним графіком:

  • 31 грудня - відділення та адресна доставка працюють за скороченим графіком роботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення),
  • 1 та 7 січня - відділення та адресна доставка не працюватимуть.

Водночас 8 січня та у решту міжсвяткових днів "Нова пошта" працює у звичайному режимі.

Під час посиленого карантину 8 - 24 січня поштові оператори працюють за звичайним графіком.

Нагадаємо, під час "високого" сезону в період новорічних і різдвяних свят 250 відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних.

Відзначимо, Національний банк України (НБУ) спростив для операторів поштового зв’язку процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, грошової допомоги, субсидій та інших виплат населенню.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка УкрпоштаНова поштаНовий рік

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся