"Укрпошта" та "Нова пошта" оприлюднили графіки роботи на новорічні свята

Фото: пошта (Віталій Носач, РБК-Україна)

Два найбільших оператори поштового зв’язку України - "Укрпошта" та "Нова пошта" - оприлюднили графіки роботи під час різдвяно-новорічних свят. Вихідними будуть 1 та 7 січня.

Про це повідомляється на сайтах "Укрпошти" та "Нової пошти".

Зокрема, 1 та 7 січня працюватимуть тільки чергові відділення "Укрпошти".

Відділення та кур’єрська доставка компанії "Нова пошта" працюватимуть за наступним графіком:

31 грудня - відділення та адресна доставка працюють за скороченим графіком роботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення),

1 та 7 січня - відділення та адресна доставка не працюватимуть.

Водночас 8 січня та у решту міжсвяткових днів "Нова пошта" працює у звичайному режимі.

Під час посиленого карантину 8 - 24 січня поштові оператори працюють за звичайним графіком.

Нагадаємо, під час "високого" сезону в період новорічних і різдвяних свят 250 відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних.

Відзначимо, Національний банк України (НБУ) спростив для операторів поштового зв’язку процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, грошової допомоги, субсидій та інших виплат населенню.