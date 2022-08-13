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"Укрпочта" начала выдавать пенсии на освобожденной части Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 13 августа 2022 17:01
"Укрпочта" начала выдавать пенсии на освобожденной части Херсонской области Фото: "Укрпочта" уже выдает пенсии в подконтрольной части Херсонской области (Виталий Носач/РБК-Украины)
Автор: Сергей Новиков

На освобожденной части Херсонской области возобновилась выдача украинских пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонской областной военной администрации (ОВА).

"В деоккупированных населенных пунктах Херсонской области "Укрпочта" начала выдавать пенсии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оккупационные власти захватили Новокаховское высшее профессиональное училище и пытаются наладить образовательный процесс по российским стандартам. Всем студентам, которые будут учиться в нем, обещают стипендии и бесплатное обучение.

Напомним, с 1 июля 2022 года "Укрпочта" перестала работать на оккупированных территориях Херсонской области.

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Укрпочта Херсонская область Пенсии
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