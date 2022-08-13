"Укрпошта" почала видавати пенсії на звільненій частині Херсонської області

Фото: "Укрпошта" вже видає пенсії в підконтрольній частині Херсонської області (Віталій Носач/РБК-Україна)

На звільненій частині Херсонської області відновилася видача українських пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"У деокупованих населених пунктах Херсонської області "Укрпошта" почала видавати пенсії", - йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що окупаційна влада захопила Новокаховське вище професійне училище і намагається налагодити освітній процес за російськими стандартами. Всім студентам, які навчатимуться в ньому, обіцяють стипендії та безкоштовне навчання.