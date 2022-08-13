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"Укрпошта" почала видавати пенсії на звільненій частині Херсонської області

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Херсонська область, Субота 13 серпня 2022 17:01
"Укрпошта" почала видавати пенсії на звільненій частині Херсонської області Фото: "Укрпошта" вже видає пенсії в підконтрольній частині Херсонської області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На звільненій частині Херсонської області відновилася видача українських пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"У деокупованих населених пунктах Херсонської області "Укрпошта" почала видавати пенсії", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що окупаційна влада захопила Новокаховське вище професійне училище і намагається налагодити освітній процес за російськими стандартами. Всім студентам, які навчатимуться в ньому, обіцяють стипендії та безкоштовне навчання.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року "Укрпошта" перестала працювати на окупованих територіях Херсонської області.

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Укрпошта Херсонская область Пенсії
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