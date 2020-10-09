ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Укрпочта" начала принимать электронные документы в "Дії"

Автор: Юлия Струк

С пятницы, 9 октября, украинцы в отделениях "Укрпочты" смогут использовать приложение "Дія" для предъявления электронных версий своих документов при получении посылок. Предъявление возможно во всех компьютеризированных отделениях.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает правительственный портал.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, с помощью электронных документов можно получить все внутренние и международные отправления, письма и т.д. без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5 тысяч гривен. А со следующего года в планах "Укрпочты" убрать и это ограничение.

"Верификация клиента происходит за считанные секунды - путем считывания индивидуального цифрового штрихкода, который генерирует приложение "Дія" для каждого электронного документа пользователя", - указано в сообщении.

Напомним, в начале октября стало известно, что "Новая почта" начала принимать электронные документы в приложении "Дія" для идентификации и верификации личности при предоставлении услуг.

Как писало РБК-Украина, в середине сентября Кабинет министров внес изменения в постановление о применении отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте. С помощью программы "Дія" можно будет сделать больше операций.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины діяУкрпочта