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Кабмин расширил возможности е-паспорта

Среда 16 сентября 2020 14:30
Кабмин расширил возможности е-паспорта
Фото: паспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте. С помощью приложения "Дия" можно будет сделать больше операций.

Решение принято во время заседания правительства 16 сентября.

Необходимость постановления возникла из-за того, что граждане массово сталкиваются с невозможностью использования приложения "Дия" в части торговых сетей, банков, почтовых отделений.

Постановление предусматривает возможности предоставления информации из приложения "Дия" для:

  • - предоставления услуг почтовой связи;
  • - проведения банковских операций;
  • - подтверждения возраста во время приобретения пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;
  • - предоставления услуг по медицинскому обслуживанию;
  • - предоставления гостиничных услуг;
  • - предоставления телекоммуникационных услуг;
  • - предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;
  • - предоставления административных услуг;
  • - возврата уплаченных за товар средств

Напомним, с апреля 2020 года статус безработного можно получить на портале "Дия".

С июля "Укрзалізниця" начала принимать цифровой студенческий билет из мобильного приложения "Дия" при посадке в поезд. Он также дает право на скидку в 50%.

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