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"Укрпошта" почала приймати електронні документи в "Дії"

Україна, П'ятниця 09 жовтня 2020 11:51
"Укрпошта" почала приймати електронні документи в "Дії"
Фото: Укрпошта (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

З п'ятниці, 9 жовтня, українці у відділеннях "Укрпошти" зможуть використовувати додаток "Дія" для пред'явлення електронних версій своїх документів при отриманні посилок. Пред'явлення можливе у всіх комп'ютеризованих відділеннях.

Про це повідомляє урядовий портал.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, з допомогою електронних документів можна отримати всі внутрішні та міжнародні відправлення, листи тощо без післяплати або з післяплатою на суму до 5 тисяч гривень. А з наступного року в планах "Укрпошти" прибрати і це обмеження.

"Верифікація клієнта відбувається за лічені секунди - шляхом зчитування індивідуального цифрового штрихкоду, який генерує застосунок "Дія" для кожного окремого електронного документа користувача", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що "Нова пошта" почала приймати електронні документи у додатку "Дія" для ідентифікації та верифікації особистості при наданні послуг.

Як писало РБК-Україна, у середині вересня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті в формі карти і в закордонному паспорті. За допомогою програми "Дія" можна буде зробити більше операцій.

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