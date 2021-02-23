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"Укрпошта" в цьому році оцифрує 100% послуг, - Криклій

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 12:57
"Укрпошта" в цьому році оцифрує 100% послуг, - Криклій Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Укрпошта" в цьому році планує оцифрувати 100% послуг. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що це буде реалізовано завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Про це він заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

Він зазначив, що майже 2 тисячі мобільних сільських відділень, які зможуть доставляти посилки, будуть задіяні в системі електронної комерції.

"Перед "Укрпоштою" стоїть амбітне завдання - протягом цього року зробити 100% цифровізації послуг", - сказав Криклій.

Також міністр повідомив, що цього року планується початок будівництва 5 автоматизованих поштових хабів і десяти сортувальних депо.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив нову версію формату QR-коду та запровадив код старту платіжного застосунку. Відтепер будь-який банк зможе інтегрувати цю опцію до власного платіжного застосунку.

Зазначимо, через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2020 році здійснено 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% за сумою, ніж у 2019 році.

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