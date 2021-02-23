"Укрпошта" в цьому році оцифрує 100% послуг, - Криклій

"Укрпошта" в цьому році планує оцифрувати 100% послуг. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що це буде реалізовано завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Він зазначив, що майже 2 тисячі мобільних сільських відділень, які зможуть доставляти посилки, будуть задіяні в системі електронної комерції.

"Перед "Укрпоштою" стоїть амбітне завдання - протягом цього року зробити 100% цифровізації послуг", - сказав Криклій.

Також міністр повідомив, що цього року планується початок будівництва 5 автоматизованих поштових хабів і десяти сортувальних депо.