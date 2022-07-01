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"Укрпошта" з 1 липня змінила графік роботи та підвищила тарифи

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 07:15
"Укрпошта" з 1 липня змінила графік роботи та підвищила тарифи Фото: тарифи та графік роботи Укрпошти змінилися з 1 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" з 1 липня повернулася до довоєнного графіку роботи у більшості областей України. Виключення складають тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де робота здійснюється в індивідуальному порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу компанії.

Як зазначили в прес-службі, у деяких звільнених містах, де наразі населення повернулося лише частково, відділення Укрпошти працюють за скороченим графіком.

Зміни щодо крупногабаритних відправлень

"Укрпошта" буде приймати та доставляти крупногабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше в усіх обласних центрах, а також в містах: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг, у виділених відділеннях для таких відправлень.

Крупногабаритним вважається відправлення фактичною вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м, та сумою всіх сторін (висота + довжина + ширина) - до 3,5 м.

Також впроваджено зміни і для відправлень вагою понад 30 кг. Максимальна маса такого відправлення збільшується до 600 кг.

Підвищення тарифів

З 1 липня тарифи на послуги "Укрпошта Стандарт" зростуть в межах України в середньому на 14% та в межах області - на 13%.

Для прикладу, відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів буде коштувати 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг - 75 грн порівняно з 65 грн.

Відправлення "Укрпошта Експрес" подорожчає на 14% в межах області та 16% в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.

На 14% зросте вартість послуги "Документи".

Нагадаємо, AliExpress з 15 червня відновив доставку в Україну через "Укрпошту". Доставка замовлень буде здійснюватися з Китаю чартерними рейсами транзитом через Пошту Латвії, а звідти в Україну.

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