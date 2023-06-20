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В "Укроборонпромі" заінтригували фото з Залужним

Фото: Микола Олещук, Наталія Сад, Юрій Гусєв і Валерій Залужний (facebook.com/nataliya.sad)
Автор: Марія Кучерявець

В "Укроборонпромі" заявили про вдале застосування вітчизняного безпілотника. Мова йде про БПЛА з дальністю ураження в 1000 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в Facebook речниці ДК "Укроборонпром" Наталії Сад.

Сад опублікувала у мережі фото з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим.

Саму світлину Сад супроводила підписом: "Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км".

Що відомо про український дрон на 100 км

Нагадаємо, що ще минулої осені, після однієї з атак росіянами дронами в "Укроборонпромі" опублікували фото металевої конструкції з синім птахом, жовтим гербом та підписали: "Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку".

Фото: в "Укроборонпромі" восени заявили на випуск нового українського БПЛА і показали світлину (facebook.com/ukroboronprom)

Після чого вже взимку в "Укроборонпромі" заявили, що було завершено низку випробувань у повітрі українського ударного дрона.

"Ми максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуємося до наступного етапу - демонстрації можливостей цього комплексу керівництвом Сил безпеки та оборони нашої держави", - заявила тоді Наталія Сад.

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