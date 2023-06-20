В "Укроборонпроме" заинтриговали фото с Залужным

В "Укроборонпроме" заявили об удачном применении отечественного беспилотника. Речь идет о БПЛА с дальностью поражения в 1000 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook спикера ДК "Укроборонпром" Наталии Сад.
Сад опубликовала в сети фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым.
Само фото Сад сопроводила подписью: "После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км".
Напомним, что еще прошлой осенью, после одной из атак россиянами дронами в "Укроборонпроме" опубликовали фото металлической конструкции с синей птицей, желтым гербом и подписали: "Дальность - 1000 км, вес боевой части - 75 кг. Завершаем разработку".
Фото: в "Укроборонпроме" осенью заявили на выпуск нового украинского БПЛА и показали фото (facebook.com/ukroboronprom)
После чего уже зимой в "Укроборонпроме" заявили, что был завершен ряд испытаний в воздухе украинского ударного дрона.
"Мы максимально ускорили производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовимся к следующему этапу - демонстрации возможностей этого комплекса руководством Сил безопасности и обороны нашего государства", - заявила тогда Наталья Сад.
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