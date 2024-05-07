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В "Укроборонпромі" переходять до виготовлення 60-мм боєприпасів

Фото: генеральний директор АТ Українська оборонна промисловість Герман Сметанін (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Підприємства "Укроборонпрому" масштабують виробництво артснарядів та мінометних мін, а також поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Підприємства Товариства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО - 60-мм мінометних мін", - розповів гендиректор АТ Українська оборонна промисловість Герман Сметанін.

Зокрема він наголосив, що підприємства "Укроборонпрому" роблять все можливе для збільшення виробництва озброєнь і військової техніки як на вітчизняних потужностях, так і на тих, що розташовані за кордонами нашої держави. 

Також Сметанін зауважив, що в "Укроборонпромі" поінформовані про орієнтовний обсяг виробництва боєприпасів на російських підприємствах і на підприємствах їх партнерів.

"Розуміємо, що наших власних потужностей навіть з великим зростанням виробництва недостатньо, щоб вести війну на паритетних умовах. Тому завдання підприємств "Укроборонпрому" та союзників України – забезпечити наші Сили оборони достатньою кількістю боєприпасів для визволення тимчасово окупованих територій", - розповів очільник "Укроборонпрому" та закликав європейських партнерів до співпраці.

Зброя українського виробництва

Нагадаємо, що Україна разом з німецьким оборонним заводом Rheinmetall виробляють зброю для ЗСУ. Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає комплектуючі.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначав, що в нашій державі наразі працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, а зброю для української армії виробляють майже 300 тисяч громадян.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що за минулий рік українська оборонна промисловість виросла в шість разів.

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