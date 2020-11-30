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В "Укроборонпромі" розповіли, чи можна добудувати другий літак "Мрія"

Київ, Понеділок 30 листопада 2020 11:03
В "Укроборонпромі" розповіли, чи можна добудувати другий літак "Мрія"
Фото: Ігор Фоменко (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Голова оборонного концерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко заявив, що другий зразок найбільшого літака у світі "Мрія", який стоїть на заводі "Антонов", можна добудувати. Однак його потрібно повністю перепроектувати.

Про це Ігор Фоменко повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у літака "Мрія" всі технологічні рішення 80-х років і на його перепроектування потрібно дуже багато коштів.

"Якщо таке завдання буде поставлено, то я впевнений, що "Антонов" в змозі його виконати, але давайте згадаємо, що СРСР будував цей літак з однією метою - перевезення "Буранів" - і тоді гроші і терміни окупності не враховувалися. Тому, швидше за все, це вже музейний експонат. Він навіть не має цільної форми", сказав Фоменко.

Нагадаємо, наприкінці серпня зі стапелів державного авіабудівного підприємства "Антонов" зійшов планер першого серійного транспортного літака Ан-178. Це перший літак без російських деталей.

Також РБК-Україна писало, що "Укроборонпром" в рамках реформи може позбутися майже половини своїх підприємств.

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