"Антонов" изготовил первый серийный самолет без деталей из РФ

Фото: самолет Ан-178 (militaryarms.ru)

Со стапелей государственного авиастроительного предприятия "Антонов" сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178. Это первый самолет без российских деталей.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил президент ГП "Антонов" Александр Лось.

"Это первый самолет, состоящий без российских деталей. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", - сказал он.

По словам Лося, на этом типе самолета около 2/3 оборудования корпораций из Соединенных Штатов Америки, еще треть - отечественного производства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ЗУ "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов"; согласно документу, Высшему антикоррупционному суду передадут здание ГП "Антонов".