В "Укроборонпроме" хотят за год вдвое сократить задолженность по зарплатам

Заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" планирует вдвое сократить задолженность по выплате заработных плат работникам до конца 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Найема "Радио Свободе".

По его словам, задачу по выплате долгов по зарплате поставил генеральный директор концерна Айварас Абромавичус.

"Сейчас цель, которую ставит перед нами гендиректор, во-первых, это социальные условия наших работников, то есть чтобы люди получали зарплату... я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность", - сказал он.

Найем также уточнил, что когда его команда пришла работать в концерн, было 43 компании, у которых была задолженность по выплате зарплат. Сейчас это число сократилось до 36.

Напомним, 30 августа президент назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором госконцерна "Укроборонпром". В тот же день глава государства уволил с должности гендиректора госконцерна Павла Букина.

Кроме того, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за продажи компании "Мотор Сич" китайским инвесторам.