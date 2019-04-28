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Вместо "Укроборонпрома" будет создан отдельный госорган

Новости » Общество    28.04.2019 - 11:29
Вместо "Укроборонпрома" будет создан отдельный госорган
Фото: Сергей Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

Вместо ГК будет создан орган с расширенными полномочиями, рассказал замсекретаря СНБО

Вместо Государственного концерна "Укроборонпром" планируют создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, вместо ГК будет создан орган с расширенными полномочиями.

"Вместо госконцерна будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - сообщил он, добавив, что реформирование "Укроборонпрома" будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК.

Кроме того, он добавил, что будет ликвидировано большое количество существующих фирм-"прокладок". Добавим, законопроект предусматривает повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Напомним, действующий президент и кандидат в президенты на выборах 2019 Петр Порошенко заявил, что аудит "Укроборонпрома" уже начался. По словам Порошенко, аудит "стоит миллионы долларов, которые надо уплатить из бюджета".

В начале апреля Порошенко во время совещания с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром".

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