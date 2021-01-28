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"Укроборонпром" вводит проверки на детекторе лжи: что это означает

Автор: Андрей Козловский

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил, что в концерне всех руководителей будут проверять на детекторе лжи. Полиграф также будут применять, когда будут принимать на работу новых сотрудников.

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Об этом Юрий Гусев рассказал в интервью "Укринформа".

По его словам, "Укроборонпром" подписал меморандум о сотрудничестве с НАБУ, чтобы оперативно реагировать на любые коррупционные риски. Этому будет способствовать реформа, которая предусматривает создание наблюдательных советов, системы отбора кадров.

"Вводим проверку на полиграфе всех руководителей предприятий "Укроборонпрома". Я также принял решение, что все работники, которые входят в нашу команду в результате открытых конкурсов, должны пройти исследования на детекторе лжи. Моя личная позиция - нулевая толерантность к коррупции", - сказал Гусев.

Он также отметил, что концерн намерен углублять сотрудничество и с другими антикоррупционными органами.

"Мы настроены на сотрудничество со всеми правоохранительными органами, которые проверяют информацию о возможных коррупционных проявлениях и риски на предприятиях "Укроборонпрома", - подчеркнул гендиректор.

Напомним, в рамках реформирования "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий - с 116 планируют оставить 65.

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