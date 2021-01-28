"Укроборонпром" вводить перевірки на детекторі брехні: що це означає

Генеральний директор ДК "Укроборонпрому" Юрій Гусєв заявив, що у концерні всіх керівників перевірятимуть на детекторі брехні. Поліграф також будуть застосовувати, коли братимуть на роботу нових співробітників.

Про це Юрій Гусєв розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, "Укроборонпром" підписав меморандум про співпрацю з НАБУ, щоб оперативно реагувати на будь-які корупційні ризики. Цьому буде сприяти реформа, яка передбачає створення наглядових рад, системи відбору кадрів.

"Вводимо перевірку на поліграфі всіх керівників підприємств "Укроборонпрому". Я також ухвалив рішення, що всі працівники, які входять в нашу команду в результаті відкритих конкурсів, повинні пройти дослідження на детекторі брехні. Моя особиста позиція - нульова толерантність до корупції", - сказав Гусєв.

Він також наголосив, що концерн має намір поглиблювати співпрацю і з іншими антикорупційними органами.

"Ми налаштовані на співпрацю з усіма правоохоронними органами, які перевіряють інформацію про можливі корупційні прояви та ризики на підприємствах "Укроборонпрому", - наголосив гендиректор.

Нагадаємо, в рамках реформування "Укроборонпром" може позбутися майже половини своїх підприємств - з 116 планують залишити 65.