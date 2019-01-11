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"Укроборонпром" за время агрессии РФ передал ВСУ более 25 тыс. единиц оружия и техники

Новости » Общество    11.01.2019 - 14:05
"Укроборонпром" за время агрессии РФ передал ВСУ более 25 тыс. единиц оружия и техники
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Речь идет как об отремонтированных образцах, так и о совершенно новых

За время военной российской агрессии против Украины предприятия "Укроборонпрома" передали в Вооруженные силы (ВСУ) и другие силовые структуры 25,8 тыс. единиц оружия и военной техники. Об этом заявил заместитель Генерального директора концерна Сергей Омельченко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В частности, речь идет как об отремонтированных и модернизированных образцах, так и о совершенно новых.

"За эти сложные годы созданы качественно новые вооруженные силы. Наращено объемы производства оружия, оно модернизируется, ремонтируется, создаются новые образцы, которые до этого в Украине не существовали", - рассказал Омельченко, отметив, что именно благодаря украинскому оружию уже более четырех лет удается сдерживать агрессора.

Как подчеркнул представитель "Укроборонпрома", ныне украинский оборонно-промышленный комплекс находится в лучшем состоянии, чем за все годы независимости государства, а Украина не является потребителем чужих технологий.

Напомним, "Укроборонпром" в 2018 году передал Вооруженным силам Украины более 4,9 тыс. единиц охброєння и военной технки. 

Среди переданного вооружение - высокоточные ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер", ракетный комплекс "Ольха", новейшая крылатая ракета "Нептун", а также высокоточные 152-мм снаряды "Квытник" и прочее.

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