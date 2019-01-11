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"Укроборонпром" за час агресії РФ передав ЗСУ понад 25 тис. одиниць зброї і техніки

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 14:05
"Укроборонпром" за час агресії РФ передав ЗСУ понад 25 тис. одиниць зброї і техніки
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Мова йде як про відремонтовані зразки, так і про абсолютно нові

За час військової російської агресії проти України підприємства "Укроборонпрома" передали в Збройні сили україни (ЗСУ) та інші силові структури 25,8 тис. одиниць зброї та військової техніки. Про це заявив заступник Генерального директора концерну Сергій Омельченко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Зокрема, мова йде як про відремонтовані і модернізовані зразки, так і про абсолютно нові.

"За ці складні роки створені якісно нові Збройні сили. Нарощено об’єми виробництва зброї, вона модернізується, ремонтується, створюються нові зразки, які до цього в Україні не існували, і яких не було в Радянському Союзі", - розповів Омельченко, зазначивши, що саме завдяки українській зброї вже більше чотирьох років вдається стримувати агресора.

Як підкреслив представник "Укроборонпрому", нині український оборонно-промисловий комплекс знаходиться в кращому стані, ніж за всі роки незалежності держави, а Україна не є споживачем чужих технологій.

Нагадаємо, "Укроборонпром" в 2018 році передав Збройним силам України понад 4,9 тис. одиниць охброєння і військової технки.

Серед переданого озброєння - високоточні ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар" і "Бар'єр", ракетний комплекс "Вільха", новітня крилата ракета "Нептун", а також високоточні 152-мм снаряди "Квытник" та інше.

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