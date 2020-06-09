"Укроборонпром" сменил директора "Антонова" после проверки предприятия

Сегодня, 9 июня, генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус подписал приказ о прекращении полномочий президента ГП "Антонов" Александра Донца. Такое решение было принято после проверки комиссией предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Как сообщается, по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля комиссия ГК "Укроборонпром" проводила проверку ГП "Антонов" с 27 апреля до 22 мая. Во время проверки были обнаружены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием.

Все материалы с результатами были переданы в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Акт проверки также направлен в Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабинета Министров Украины и Офиса Президента Украины.

Сейчас временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, который занимает должность вицепрезидента с проектирования ГП "Антонов".

Отметим, Денис Шмыгаль поручил провести проверку ГП "Антонов" после того как в СБУ предоставили письмо премьер-министру с данными по имеющейся информации о "нанесении ущерба национальным интересам Украины, связанным с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства".

Напомним, глава государства Владимир Зеленский в пятницу своими указами сменил руководителя Службы внешней разведки Украины.

Также ранее сообщалось, что Верховная рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.