"Укроборонпром" сменил руководителя ГП "Антонов"

Фото: "Укроборонпром" (ukroboronprom.com.ua)

Государственный концерн "Укроборонпром" сменил руководителя предприятия ГП "Антонов". Новым исполняющим обязанности генерального директора предприятия стал Сергей Бычков.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Как сообщается, с сентября 2020 года Сергей Бычков занимал должность вице-президента, исполнительного директора ГП "Антонов". Начинал он работу на предприятии с 1969 года инженером-технологом.

Отмечается, что Сергей Бычков имеет научную степень доктора технических наук, профессор, отмечен рядом государственных наград и почетных званий, в частности, орденом "За заслуги" І степени, орденом князя Ярослава Мудрого V степени, а также является кавалером Национального ордена Франции "За заслуги".

Ранее должность президента ГП "Антонов" занимал Александр Лось.

Напомним, 6 октября президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Игоря Смелянского.

Того же дня Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома". Он освободил Абромавічуса с должности гендиректора и назначил исполняющим обязанности генерального директора Игоря Фоменко.

Также РБК-Украина сообщало, что в рамках реформирования государственный концерн "Укроборонпром" будет преобразован в 9 холдинговых компаний по направлениям.