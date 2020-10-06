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Президент исключил Смелянского из набсовета "Укроборонпрома"

Киев, Вторник 06 октября 2020 14:24
Президент исключил Смелянского из набсовета "Укроборонпрома"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Игоря Смелянского. Решение принято 6 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В указе говорится "прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" И.Смелянского".

Кроме того, сегодня Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома". Он уволил Абромавичуса с должности гендиректора и назначил исполняющим обязанности генерального директора Игоря Фоменко.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что Абромавичуса могут уволить с должности гендиректора государственного концерна.

Хотя глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич положительно оценил работу Абромавичуса. Он считает, что команда Абромавичуса подготовила хорошую основу для будущего руководства.

Абромавичус был назначен генеральным директором "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года. До этого он занимал должность министра экономики в правительстве Яценюка, покинув пост в апреле 2016 года.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийУкроборонпром
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