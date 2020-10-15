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"Укроборонпром" реформируют в девять холдинговых компаний, - Уруский

Киев, Четверг 15 октября 2020 21:43
"Укроборонпром" реформируют в девять холдинговых компаний, - Уруский
Фото: Олег Уруский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В рамках реформирования государственный концерн "Укроборонпром" будет преобразован в 9 холдинговых компаний по направлениям. Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, планируют приватизировать.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский.

По словам вице-премьера, 6 холдинговых компаний, образованных в рамках реформирования госконцерна, войдут в состав будущего холдинга, который имеет рабочее название "Оборонительные системы Украины". Еще три компании перейдут в холдинг "Аэрокосмические системы Украины".

"Каждой холдинговой компании будут нужны специалисты разного направления", - добавил Уруский.

Напомним, в апреле в "Укроборонпроме" заявляли о намерении ликвидировать госконцерн и создать на его основе по меньшей мере шесть отраслевых корпораций.

Кроме того, недавно президент Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома". Выполнять обязанности главы госконцерна будет Игорь Фоменко.

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Новости Украины Политика реформыУкроборонпром

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